الفنانة بلقيس: لجأتُ للطبيب النفسي لعلاجي من هذا المرض الغريب

كشفت الفنانة الإماراتية "بلقيس"، اليوم، عن علاجها من "الرهاب الاجتماعي"، في إحدى المحاضرات التحفيزية بعمان؛ مشيرة إلى لجوئها لطبيب نفسي منذ سن المراهقة للعلاج من ذلك المرض الغريب.

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وأضافت "بلقيس"، خلال الندوة، أنها كانت تخجل وتخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة؛ مؤكدة أنها ملكت الشجاعة الكافية للحديث عنها.

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كما تحدثت "بلقيس" أيضًا عن طريق النجاح المحفوف بالمشكلات والصعاب، واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية، وكيف أن إيمانها بأن الرهاب كابوس سينتهي، جلب لها فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا في ٢٠١١ للمرة الأولى أمام جمع كبير أثناء العلاج.