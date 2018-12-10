كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:47 مساءً -

هل خسرت قطر مركزها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بالعالم!

لأول مرة في نوفمبر، لم تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث أظهرت بيانات مؤسسة “رفينيتف”، الاثنين، أن أستراليا تجاوزتها لتصبح في المركز الأول.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر ثلاثة في المئة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.