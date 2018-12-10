كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:47 مساءً -

شاهدوا راغب علامة يرد: ما بخاف من تهديدك بقطع رأسي.. لكن كلام أهل الحق جرح آهل الباطل

قبل أيام أطلق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أغنيته “​طار البلد​” ولاقت صداً كبيراً بين اللبنانيين على اعتبارها صرخة تحكي هموم الوطن، وفي تعليقه على الأغنية اثار النائب ​حكمت ديب​ الجدل بشكل كبير حيث قال في مقابلة مع قناة الـOTV عندما سُئل عن الأغنية: “طار البلد، هيدا لازم يطير راسه شو يعني طار البلد؟، شو هللا مسؤولية؟”.

جواب النائب حكمت ديب استدعى ردة فعل من الفنان راغب علامة الذي كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه.. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني.!!! لكن كلام أهل الحق جرح آهل الباطل. وتحية الى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر”.

“طار البلد بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.

“هذا النائب يمثل نفسه بما قاله. انا أكيد بأن فخامة الرئيس لا يقبل هكذا تهديد وما قاله أيضا لا يمثل التيار الوطني الحر. ولي اصدقاء كثر من التيار اتصلوا فيني وعبروا عن استيائهم الشديد من هذا التهديد الداعشي”.