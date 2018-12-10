بالصور| خالد جلال أول الحضور في جنازة المنتج أحمد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود بكار:

حرص المخرج خالد جلال، على حضور جنازة المنتج أحمد السيد مدير المسرح الكوميدي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة على روح الفنان الراحل، بمسجد السيدة نفيسة، بينما يقام العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بوسط البلد.

أحمد السيد تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة كمساعد مخرج، كما عمل كمساعد إنتاج في بعض الأعمال السينمائية، ويعتبر آخر أعماله كمنتج فني مسلسل "بين عالمين".