منى هلا تكشف لـ"الخليج 365" سبب قُبولها دور "توتو" في "ليل خارجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة منى هلا، إن أكثر ما جذبها للمشاركة في بطولة فيلم "ليل خارجي"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 19 ديسمبر الجاري، السيناريو الذي كتبه المؤلف شريف الألفي.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "دور توتو الذي أؤديه في الفيلم مكتوب بشكل لطيف جدًا، جذبني فيها أنها شخصية يحاول الذكور قهرها، لكنها معتزة بنفسها جدًا رغم أنها تمتهن عمل ينظر له الناس على أنه شيء متدني جدًا، لكن لا ترى في ذلك مشكلة لأنها فرصة العمل الوحيدة المتاحة بالنسبة لها؛ فهي غير متعلمة، ولا تمتلك قدر كبير من الجمال، لكن لديها ذكاء يمكنها من التعامل مع الرجال الذين يحاولون قهرها".

وأضافت منى "توتو شخصية تمر بظروف كثيرة كان من الممكن أن تحولها لشخص سيء إنسانيًا، لكنها لم تتأثر بكل ما مرت به، وظلت محتفظة بقدر كبير من إنسانيتها، وهذه النقطة من أكثر الأشياء التي جذبتني أيضًا للشخصية".

"ليل خارجي" سيناريو شريف الألفي، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، أحمد مالك، أحمد مجدي، إخراج أحمد عبدالله السيد. يحكي قصة 3 أشخاص من بيئات اجتماعية وثقافية ومادية مختلفة، لنرى هل يمكن أن يعيشوا سويًا دون أن يحاول أحدهم فرض سلطته على الآخر.