بالفيديو| حملة تضامن مع راغب علامة بعد مطالبة أحد النواب بـ"قطع رأسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تضامن عدد من الفنانين والجمهور اللبناني، مع المطرب الكبير راغب علامة، بعدما انتقد عضو كتلة لبنان القوي النائب حكمت ديب الأغنية الأخيرة لراغب التي تحمل اسم "طار البلد".

وقال النائب في حوار تليفزيوني لقناة (أو تي في): "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد، شو هل اللا مسؤولية".

تصريح النائب أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وأطلق قطاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "متضمان مع راغب علامة"، واعتبر البعض أن التهديد بقطع رأس راغب علامة تهديدا "داعشيا".

وعلق الإعلامي اللبناني نيشان، عبر صفحته بتويتر قائلا: " من نوائب الدّهر أن يَتَفَوَّه نائب مسؤول بكلام غير مسؤول يُسيء الى فنّان تُرفع الرؤوس بمسيرته، وأكاد أجزم أن الأستاذ حكمت ديب نادِمٌ على تعبيره".

وتابع: "راغب علامة لك وفير الاحترام والتقدير ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي".

فيما رد الفنان راغب علامة قائلا: "الشكر الجزيل لك أخي نيشان، لكني أشك بأن تكون زلة لسان، الواضح بأن هذا التهديد وليس التعبير كان مطبوخ سلفا".

فيما تضامن الفنان عاصي الحلاني مع راغب علامة قائلا: "لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس، نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير، وما منوطي راسنا الا للي خلقنا".

بينما جاء رد الفنان راغب علامة: "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا كدواعش، أكيد طار البلد، إنت خفت من أغنيتي وعم تهددني، أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".

فيما وجه خالد علامة نجل الفنان اللبناني، رسالة للنائب حكمت ديب قائلا: "راغب علامة مابخاف من واحد متلك، راغب علامة طير البلد بالأغاني وإنتوا طيرتوها بالسرقة والفساد، وجرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو راح يعمل فيك".

أغنية "طار البلد" تم طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 8 ديسمبر، وتقول كلماتها: "صار الوقت يا ناس.. نصرخ على العالي، مافي وقت طار البلد يا ناس وينها العدالة، عم تنطفي الأحلام.. والوعي فينا نام، كلما لقدام عم تصعب الحالة".

الأغنية التي انتقدت الأوضاع في لبنان، أثارت حفيظة النائب الذي ظهر في برنامج تليفزيوني، قائلا: "هيدا لازم يطير راسو".