عرض "الساعة الأخيرة" الخميس القادم بدلًا من الاثنين بـ"قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قررت إدارة "أيام قرطاج المسرحية" تأجيل عرض " الساعة الأخيرة" المشارك ضمن فعاليات الدورة ال٢٠ من أيام قرطاج المسرحية إلى يوم الخميس الموافق ١٣ ديسمبر بدلا من الاثنين الموافق ١٠ ديسمبر ، حيث يقدم العرض مرتين فى نفس اليوم على المسرح البلدي بتونس العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرا، و الثانية في تمام السابعة مساء.

يذكر أن عرض " الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، العرض من تأليف عيسى جمال الدين ، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم.