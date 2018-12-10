شريهان توجه الشكر لمحبيها في عيد ميلادها: "حبكم حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان على تقديم واجب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، وقامت بنشرعدد من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ54.

وعلقت على الصور قائلة: "شكراً لكل من أرسل لي معايدة في يوم عيد ميلادي، قلبي بيشكركم، حبكم حياة".

يُذكر أن شريهان من مواليد 6 ديسمبر.

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