موسم جديد لمسلسل "Doctor Who" على "BBC" مطلع 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أعلنت شبكة "BBC" عن إنتاجها لجزء جديد من سلسلة المغامرات التليفزيونية "Doctor Who" والمقرر عرض أولى حلقاته حصرياً لمشتركي الشبكة مطلع عام 2020.
ونشرت شبكة الـ"BBC" صورة من كواليس المسلسل عبر صحفتها الرسمية على "انستجرام"، وعلقت عليه "موسم جديد من مسلسل دكتور هو على بي بي أمريكا مطلع عام 2020"، ولاقى الخبر سعادة الاَلاف من محبي ومتابعي السلسلة على صفحة الشبكة.
وبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل عام 2005، مرورأ بعدد من المواسم ووصوله للموسم الـ11 عام 2018، والموسم الـ12 المقرر عرض أولى حلقاته خلال العام المقبل، وتدور أحداث المسلسل حول تعاقب الزمن بين الماضي والحاضر من خلال شخصية تدعى "الدكتور" والذي يتحكم في الوقت ويتمكن من تغيير جنسه وطبيعته.
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