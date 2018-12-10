"اليوم.. أبلة فاهيتا ضيفة وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف

كتبت - إيمان محمد

تحل الدمية الشهيرة بـ"أبلة فاهيتا"، مساء اليوم الاثنين، ضيفة برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويذاع على قناة

"إم بي سي" الفضائية في تمام الساعة العاشرة.

يذكر أن "تخاريف" إخراج حسين

المنباوي، ولاقى البرنامج ردود فعل قوية لدى المشاهدين منذ أولى حلقاته، وكان ضمن ضيوفه أنغام، نانسي عجرم، حسن الرداد، وائل كفوري، أمير كرارة، إياد نصار، وآخرون.