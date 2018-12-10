"اليوم.. أبلة فاهيتا ضيفة وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف

وفاء الكيلاني وأبلة فاهيتاكتبت - إيمان محمد
تحل الدمية الشهيرة بـ"أبلة فاهيتا"، مساء اليوم الاثنين، ضيفة برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويذاع على قناة"إم بي سي" الفضائية في تمام الساعة العاشرة.
يذكر أن "تخاريف" إخراج حسين
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