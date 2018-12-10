في ذكرى وفاة أبوالعريف.. معلومات لاتعرفها عن غريب محمود

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يحل اليوم ذكرى رحيل الفنان غريب محمود، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان محبيه حيث تمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا المصرية.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياته الفنية:
ولد 10 مايو عام ١٩٤٥ في حي العباسية.
اشتهر بشخصية «أبو العُريف».
قدم أكثر من ١٥٠ عَمَلًا فنيًا متنوعًا طوال مسيرته الفنية.
من أشهر أعماله على المسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتي ومونيكا، شارع محمد علي".
في السينما، كانت أشهر أفلامه "دماء على الأسفلت، بوحة، التجربةالدنماركية، بخيت وعديلة".
في التلفزيون، شارك في العديد من المسلسلات مثل
ابنه هو الفنان الشاب محمود غريب، والذي لمع نجمه مؤخرًا بعد مشاركته في عدد من الأعمال الناجحة من بينها مسلسل "خطوط حمراء"، مسلسل "فرعون"، مسلسل "العراف"، مسلسل" استيفا"، ومسلسل "سرايا عابدين" الجزء الثاني.
أصيب غريب بأزمة قلبية أثناء أداءه لبروفات لمسرحية "حمام مغربي" على مسرح فيصل ندا، وتوفي على إثرها 10 ديسمبر ٢٠٠٦.
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