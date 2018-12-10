اليوم.. تشييع جنازة وعزاء المنتج أحمد السيد

كتبت - إيمان محمد

تقام جنازة المنتج الفني أحمد السيد، ظهر اليوم الاثنين بمسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم أيضا بمسجد عمر مكرم.

ويشار إلى أن المنتج الفني أحمد السيد رحل مساء أمس بعد صراع مع مرض الكبد، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية منذ

4 أشهر.

ومن ضمن أعمال الراحل أحمد السيد، توليه إدارة فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، والتي أحدث بها نقلة على مستوى الإنتاج وإقبال الجمهور كانت محط أنظار الجميع.