كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:26 مساءً -

جاكي شان بعد ان اعترف بخيانته لزوجته يكشف عن ردة فعلها التي ابكته

كشف النجم العالمي ​جاكي شان​ أنه خان زوجته “جوان لين” مع ملكة الجمال السابقة إلين إنج وأسفرت تلك العلاقة عن ابنة غير شرعية.

جاكي شان روى في كتابه الجديد Never Grow Up ردة فعل زوجته عندما اكتشفت خيانته حيث قال: “عندما إندلعت الأخبار وقتها حول علاقة أسفرت عن طفل، كان الجنون الإعلامي مثل انفجار قنبلة، أردت الإتصال بجوان ولكنني لم أدر ماذا أقول لن أكون قادراً على شرح هذا الأمر فقد كان خطأً لا يمكنني إصلاحه بكلمة أنا آسف”.

وأضاف: “كنت أعتقد أن زوجتي ستطلب الطلاق ولكنها فاجأتني بردة فعلها عندما اتصلت بها من مكان بعيد بعد أن انتشرت القصة والملفت هنا أنها كانت هادئة للغاية عندما سألتها عما رأت في الصحف”.

واشار جاكي الى ان زوجته ردت عليه حينها بالتالي: “لست بحاجة أن تشرح أي شيء أنا لا أريدك أن تؤذيها ولا أريدها أن تؤذينا، إذا كنت تريدني أنا وإبنك أن نقف إلى جانبك سنفعل، أعلم أنك تشعر بالسوء الآن لا تقلق علي أنا بخير، فقط تعامل أنت مع الأمر”.

واعترف جاكي شان أنه بعد الإتصال بدأ بالبكاء وقال: “بعد المكالمة نطرت الى نفسي في المرآة، ووصفت نفسي بالأحمق والمقزز”.