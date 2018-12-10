كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:26 مساءً -

نادين الراسي ترد بقوة لمتابع قال: "لا تحزني لو اولادك بيحبوكي لوحدن هيرجعولك" على ما يبدو أن حتّى التواصل عبر الهاتف انقطع بين الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ وولديها. فبعد أن علّق أحد متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “بكل بساطه لا تحزني لو اولادك بيحبوكي لوحدون هيرجعولك لا محاكم ولا اب ولا عيل بتمنع حب ابن من حضن امو ..” ردت عليه الراسي قائلة: “ولادي بيعشقوني بسّ ممنوعين يحكوني حتّى الخطّ العادي قطعوه! شو هوّي قرار القاضية اللي أخد الولاد عأساسه من مدرستن ؟ ليه تمنّعت تسليمي القرار؟ بشو اتّهمني ؟ و أي قاضي بيسلّم طرف و بيتمنّع تسليم الآخر ؟ و لليوم من ٢٢ أوكتوبر مش سامعة صوتُن و إلي الحضانة !!”.

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