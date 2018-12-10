نجمة بوليود كاترينا كايف تعترف: افتقد الحياة العاطفية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لا جدال في أن النجمة الجميلة كاترينا كايف كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن في بوليوود على المستوى المهني التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

وهي واحدة من الممثلات القلائل اللواتي لديهن عدة أفلام كسرت حاجز 100 مليون روبية إيرادات في شباك التذاكر. وبينما كانت حياتها المهنية في الذروة بالوقت الحالي مع تواجدها بصحبة عمالقة مثل شاروخان في فيلم “صفر” و”بهارات” مع سلمان خان، فقد تراجعت حياتها العاطفية.

بعد انفصالها عن النجم الشاب رانبير كابور الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، غمرت الممثلة نفسها في العمل الذي كان لديها ونسيت نفسها -أو هكذا إيرادات- وسط كواليس الأفلام والالتزامات الترويجية.

في مقابلة أخيرة، تحدثت كاترينا من قلبها عن رحلتها لاكتشاف الذات واعترفت بأن تفتقد تمامًا حياتها العاطفية غير الموجودة.

ومضت إلى القول أنه بعد انفصالها، كان لديها الوقت “للتفكر”، وعندما تقول أنها في علاقة، لا يضطر المرء إلى النظر إلى نفسه من منظور كبير، لكن تبقى وحيدة وتشعر بالوحدة الشديدة، رغم تمتعها بالأضواء المبهرة في كل مكان.

منذ انفصالها منذ عامين، تقول كاترينا إنه كان لديها الوقت للتركيز على نفسها وتعلمت قبول شخصيتها ورؤيتها من منظور مختلف.