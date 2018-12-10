كنزة مرسلي تغني بالجزائري مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــــــرد: يتجدد اللقاء مرة أخرى بين الفنانة الشابة كنزة مرسلي وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” للإنتاج الموسيقي وذلك بعد نجاحهما في أغنية “ملكة سبأ” التي حققت انتشارًا واسعًا لدى إطلاقها.

وهذه المرة سيكون التعاون من خلال أغنية باللهجة الجزائرية، على أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني زياد خوري.

على صعيد آخر، تواصل كنزة مرسلي حصد نجاح أغنيتها “ملكة سبأ” والتي قام بتلحينها محمد رحيم وإخراجها فادي حداد، حيث تستعد للقدوم الي القاهرة منتصف شهر ديسمبر الجاري لاستلام جائزة “أفضل مطربة شابة” في حفل توزيع جوائز الدير جست.