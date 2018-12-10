صورة نادرة من طفولة كاظم الساهر.. فهل تغيّر كثيراً؟

متابعة الخليج 365: نشر الفنان العراقي كاظم الساهر صورة نادرة من طفولته عبر حسابه الرسمي على انستغرام كانت كفيلة بإشعال الإنترنت من قبل محبيّه. الصورة التي ظهر فيها قيصر الغناء العربي في سن مبكر، علّق عليها كاتباً:”زمن مضى”. يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كانت أغنية بعنوان “صباح الخير يا هانم”، من كلمات كريم العراقي ومن ألحان طلال وتوزيع فاضل فالح.

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