كيف احتفل مكسيم خليل بعيد زواجه الـ14؟

متابعة الخليج 365: حرص الفنان السوري مكسيم خليل، على الاحتفال بذكرى عيد زواجه الـ14 مع زوجته الفنانة سوسن أرشيد، من خلال مشاركة صورة مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام.
متمنيًا لمتابعيه أن يكتشفوا شريك حياتهم ويبنوا حياة عائلية سعيدة.
فقد نشر الممثل الشهير صورة له برفقة زوجته وعلّق عليها كاتباً:”مع فنجان قهوة صباح عيد زواجنا الـ14.. نتمنى لكم حياة كلها دفئ… حب… احترام”.
وأضاف:” تلاقوا فيها شريك حياتكم وتبنوا سوا عائلة حلوة.. وتشوفوا المستقبل بأولادكم بيكبر بحب قدام عيونكم.. صباحكم خير”.
وانهالت التعليقات على الصورة من قبل محبّيه الذين هنئوه بهذه المناسبة و تمنوا له حياة هادئة و مستقرة مليئة بالحب و الرومانسية.
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