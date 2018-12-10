إعتقال مغني في دبي بتهمة التحرش الجنسي

متابعة الخليج 365: اعتقلت شرطة دبي المغني الهندي ميكا سينغ بتهمة التحرش الجنسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفرج عنه في وقت لاحق ليلة الخميس قبل أن يعود إلى سجن أبو ظبي، بحسب ما أكّد موقع الخليج تايمز.

وكان قد ألقي القبض على سينغ الذي كان في دبي لإحياء حفل “جوائز ماسالا”، يوم الخميس الماضي بسبب شكوى تقدمت بها فتاة برازيلية تبلغ من العمر 17 عاماً اتهمته بمضايقاتها وإرسال صور جنسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ميكا إتهامات من هذا النوع، فقد اتهم في السابق بالتقبيل القسري لممثلة بوليوود راخي ساوانت.