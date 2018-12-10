مريم أوزرلي تتعلم الرقص الشرقي على يد الراقصة المصرية دينا – بالفيديو

متابعة الخليج 365: نشرت الراقصة المصرية دينا فيديو عفوي جمعها بالممثلة التركية مريم أوزرلي المعروفة في العالم العربي بالسلطانة هيام، التي كانت تزور مصر للقاء عدد من الفنانين والصحافيين.
وظهرت الممثلة التركية الشهيرة في الفيديو وهي ترقص إلى جانب دينا على أنغام أغنية لعمرو دياب، ومن ثمّ راحت الراقصة المصرية تعلمها فن الرقص الشرقي.
ولكن السلطانة هيام لم تستطع مجاراة دينا في الرقص، فراحت تضحك بدلاً من ذلك.
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