خالد راغب علامة يردّ على حكمت ديب بعد تهديد والده: جرّب قرّب لوالدي وشوف!

متابعة الخليج 365: لا يزال تصريح النائب حكمت ديب بالتعليق على أغنية السوبر ستار راغب علامة وقوله عبارة “هيدا لازم يطير راسه” يتفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد إنطلقت حملة تضامنية مع علامة تحت هاشتاغ #متضامن_مع_راغب_علامة.

وردّ خالد علامة، نجل راغب علامة، على النائب حكمت ديب في تغريدتين قاسيتين عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر فقال: “هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك”.

وأضاف خالد علامة “راغب علامة طير البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. وجرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك”.

ثم غرّد خالد علامة قائلاً “اعتديت على الجيش اللبناني وجايي بدّك تقطع راس بيّي يا سعادة النايب؟ والله لو بعرف اسمك لذكرتو. #راغب_علامة_خط_أحمر”.