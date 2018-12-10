“بدنا نولع الجو” لـ نانسي عجرم يحقق رقمًا قياسيًا في فترة قصيرة جدًا

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح عملها المصوّر الجديد لأغنية “بدنا نولع الجو” الذي أطلقته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى والفضائيات العربية كافّة.
وحقق الفيديو كليب رقمًا إلكترونيًا قياسيًا حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحه عبر قناة نانسي عجرم الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
هذا وتحافظ أغنية “بدنا نولع الجو” على المرتبة الأولى في سباقات الأغاني الأكثر طلبًا واستماعًا بمختلف أنحاء الوطن العربي وذلك وفقًا لأهم الإحصاءات الفنية.
الجدير ذكره أن نانسي عجرم أطلّت على الجمهور في فيديو كليب “بدنا نولع الجو” وسط أجواء حماسية يسيطر عليها الفرح بفكرة مميّزة حملت توقيع المخرج سمير سرياني.
لمشاهدة فيديو كليب “بدنا نولع الجو”:
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