دانييل رادكليف فى دور الملاك بمسلسل Miracle Workers

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت شبكة TBS عن مسلسلها الجديد Miracle Workers ، المقرر انطلاق عرضه يوم يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، حيث طرحت الشبكة التريلر الأول للمسلسل.

واستنادًا إلى كتاب سيمون ريتش، بعنوان " What in God’s Name" ، فإن هذه السلسلة المكونة من سبع حلقات محدودة تُحول حول مفاهين السماء، حيث يظهر الممثل الإنجليزى دانييل رادكليف بدور كريج، الملاك المسؤول عن الرد على الصلوات، بينما يظهر ستيف بوشيمى بدور "الله" الذى يقضى الله وقته فى قضاء أشياء أخرى، ويجب على كريج وزميله الملائكة إليزا (فيسواناثان) الإجابة على صلاة تبدو مستحيلة، وهى مساعدة شخصين، لورا وسام (ساشا كومبير وجون باس) ، للوقوع فى الحب، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

كما يتضمن الموسم الأول أيضا كاران سونى، جيرالدين فيسواناثان، ساشا كومبير ، وجون باس، مع تيتوس بورجيس، مارغريت تشو، أنجيلا كينزى، تيم ميدوز، جون رينولدز، لولى أدفوب، وكريس بارنيل.