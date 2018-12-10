بالصور- بيونسيه تتألق في حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند

Dec 10, 2018
أحيت النجمة العالمية بيونسيه حفل زفاف ابنة موكيش أمباني أغنى رجل في الهند وسط حضور وقائمة طويلة من المدعوين من أهم الشخصيات والمشاهير.
قدمت بيونسيه استعراضاً حيث تألقت بعدة اطلالات مثيرة وجميلة. وغنت Perfect وغيرها من الاغاني.
وستزف إيشا أمباني (27 عاما) إلى أناند بيرامال (33 عاما) في مومباي العاصمة المالية للبلاد يوم الاربعاء لكن احتفالات الزفاف بدأت منذ اليوم في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف تستمر ثلاثة أيام.
وتقدر ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، بمبلغ 47 مليار دولار بحسب مجلة “فوربس”. وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات.
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات ثمينة داخل صناديق مزينة بالورود.
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