أكرم حسني يتعاقد علي فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"

القاهرة _ سارة رفعت
تعاقد المنتج وليد منصور مع النجم أكرم حسني لبطولة فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة"، قصة محمد سامي، سيناريو وحوار هشام هلال، إخراج محمد سامي، وسوف يبدأ تصوير الفيلم ابتداءً من يوم ٢٠ ديسمبر/ كانون الأول وذلك لعرضه في عيد الفطر المبارك.
وكان آخر أفلام "أكرم" مع "منصور" فيلم "البدلة"، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وهو بطولة النجم تامر حسني والنجم أكرم حسني والنجمة أمينة خليل.
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