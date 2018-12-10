جمال بخيت يؤكد أن أغنية "البنت المليانة" طريفة

القاهرة _ سارة رفعت
يستعد الشاعر الكبير جمال بخيت، للكشف عن الأصوات الجديدة التي تبناها مؤخرًا، ومن بينها الشاب "مالك"، الذي كتب له أغنية "البنت المليانة"، ووضع لحنها عادل عايش.
وفي بيان صحفي، قال بخيت إنه حصل بالفعل على تصريح بتسجيل الأغنية من الرقابة على المصنفات الفنية، نافيًا ما تردد بشأن وجود اعتراض على اسم الأغنية.
وأضاف "الأغنية طريفة، وقد يكون عنوانها صادم للبعض، لكنها تتحدث عن الجمال من منظور مختلف، وأكد أنه أمر نسبي، ويختلف من عصر لعصر".
ومن الجدير بالذكر، أن الأغنية من المقرر طرحها على "يوتيوب" الأسبوع المُقبل، من خلال Video Lyrics صممه أحمد حمدي.
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