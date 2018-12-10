أغنية "مكانك خالي" تحقق 29 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "مكانك خالي" للفنان محمد عساف من 28 مليوناً و720 ألفًا، بعد طرحها في منتصف سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر ان أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال محمد عساف الفنية، كان ديو "Roll With It"، مع مغني البوب مساري، الذي حقق ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، وتم تصويرها في دبي على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زيني.