آمال ماهر تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد بداية بدايتك

القاهرة - لايف ستايل
طرحت الفنانة آمال ماهر أولى أغاني ألبومها الجديد «أصل الإحساس»، والتي تحمل اسم «بداية بدايتك»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
أغنية «بداية بدايتك» لـ أمال ماهر، من كلمات: نادر عبد الله، الحان: ياسر ماجد، توزيع موسيقي/ مكس/ ماستر: طارق مدكور، وتريات: هاني فرحات، ومن إنتاج: فيولين للإنتاج الفني والإعلامي، توزيع ديجيتال: Victory Link، توزيع على YouTube: شركة قنوات، وتوزيع مادي في الأسواق: روتانا.
وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.
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