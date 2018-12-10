الفنان أحمد صيام يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة

بدأ الفنان أحمد صيام تصوير الجزء الثاني من مسلسل " أبو العروسة " المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على الشاشة الفضية.

وقال صيام ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المسلسل يتناول أهم الأحداث التى يتم تداولها داخل الأسرة المصرية وطرح الحلول من خلال التواصل مع الاجيال والقدرة على تفهم افكارهم التى تواكب عصر التطور التكنولوجي.

تدور أحداث المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير، الذى طرأ على المجتمع من خلال التركيز على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها وشخصية الموظف المصرى.

المسلسل ينتمى إلى نوعية الـ 60 حلقة، ويشارك فىيه سيد رجب، سوسن بدر، وولاء الشريف، نرمين الفقى، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى.