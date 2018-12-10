شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 أغانى يتذكرها الجمهور للمطرب محمود العسيلى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المطرب محمود العسيلى، اليوم الاثنين 10 ديسمبر بعيد ميلاده، وتأتى هذه المناسبة مع النشاط الكبير الذى يعيشه حالياً حيث أصبح من أكثر المطربين إحياءً للحفلات الغنائية فى الفترة الأخيرة، اضافة إلى تواجده الدائم بطرح أغنيات منفدرة أو مصورة على طريقة الفيديو كليب، ويحرص دائماً على مواكبه التطورات فى الأغنية اضافة إلى اهتمامه بالأغانى الشبابية، وفى هذه المناسبة ننشر 5 كليبات للعسيلى يعتبرون الأهم بالنسبة لهم ويحفظ الجمهور أغنانيهم حتى الآن.

كليب أغنية "مش مضمون"

هو من كليبات العسيلى حقيق النجاح عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث استطاع الكليب أن يقترب من حاجز 18 مليون، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع رامى سمير، والكليب تم تصويره بقيادة المخرج إبراهيم حدرج.

كليب أغنية "مجنونة"

قام العسيلي بتصوير "مجنونة" لتعتبر أول كليب فى مشوار الغنائى، وتعاون من خلالها مع المخرج سامح مجدى، وفى عمر الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 تم إذاعتها لاول مرة وحققت نجاح كبير.

كليب أغنية "ياناس"

هو من أشهر كليبات العسيلى في 2016، وهى من كلمات وألحان محمود العسيلى وتوزيع على فتح الله وإخراج علاء خالد.

كليب أغنية "فرحة"

هو من أشهر كليبات التى منتشر حاليا في يوم زفاف، ومن خلال الفيديو كليب ظهر العسيلى، فى لقطات خاصة من حفل زفافه، إلى جانب لقطات من حفلات الزفاف الحقيقية، الأغنية من كلمات وألحان محمود العسيلى، وإخراج علاء خالد.

كليب أغنية "بيت جدتى"

هى آخر محطات العسيلى في كليبات هو "بيت جدتي" هذا العام حتى الآن، وهى من ألحانه، وكلمات يمنى العسيلي، وتوزيع على فتح الله، ومن إخراج سارة رافع، وتقول مطلع الأغنية: "فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت، ويوم الجمعة مليان بعيلة، بتملى المكان، حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان، بيت جدتى الجميل موجود هنا بقاله زمان".