شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شهد الشعراوي تتألق حفل ختام منتدى أفريقيا 2018 بـ "نحلم سوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة ومذيعة راديو "اينرجى"، شهد الشعراوي، أغنية حفل الختام في منتدى أفريقيا 2018 والتي حملت اسم "نحلم سوا"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الأفريقية. "نحلم سوا" هي أغنية تحتفي بالأصول الأفريقية المشتركة بين الشعوب، كلماتها بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وانتجت أغنية "نحلم سوا – نقدر سوا" للاحتفال بالكوميسا والوفود الإفريقية المشاركة بالمنتدى. وشهد الشعراوي تقدم برنامج "أهلا بيت" على "إينرجي" برفقة أعضاء فريق "يانج فيروز"، وهي جزء منه، وهو أول برنامج متخصص في "الهيب هوب" على الإذاعات المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شهد الشعراوي تتألق حفل ختام منتدى أفريقيا 2018 بـ "نحلم سوا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .