شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل فيلم "بن آفليك" الجديد Triple Frontier قبل طرحه فى مارس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نتفليكس التلفزيونية الإعلان الرسمى لفيلم الأكشن والمغامرة والجريمة Triple Frontier، بطولة الممثل العالمى بن آفليك، والمقرر طرحه فى مارس العام المقبل، بالإضافة إلى عدد محدود من دور العرض فى السينمات العالمية.

يشارك بن آفليك فى بطولة الفيلم أوسكار ايزال، أدريا أرجونا، ورينالدو جاليجوس، وبيدرو باسكال، وجاريت هيدلوند، وتشارلى هونام، والفيلم من تأليف مارك بوال، وإخراج جى سي شااندور.



من كواليس تصوير الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول خمسة أصدقاء تم جمع شملهم من جديد، وسرعان ما يخوضون مغامرات للقضاء على واحد من أحد زعماء تجارة المخدرات فى أمريكا الجنوبية فى العصر الحديث.