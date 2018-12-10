شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الجديد من Stranger Things..اعرف تفاصيل مسلسل الخيال العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، عن بعض ملامح الموسم الجديد من مسلسل الخيال العلمي والغموض Stranger Things، المقرر طرح اولى حلقاته العام المقبل عبر الشبكة بعد تأجيلها من ديسمبر الحالى.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل اسماء حلقات الموسم الجديد وجاءت أول حلقة بعنوان "SUZIE, DO YOU COPY"، بينما جاء عنوان الحلقة الثانى " THE MALL RATS"، والحلقة الثالثة بعنوان " THE CASE OF THE MISSING LIFEGUARD"، والحلقة الرابعة " THE SAUNA TEST" والخامسة بعنوان " THE SOURCE"، والسادسة " THE BIRTHDAY".

بينما جاء عنوان الحلقة السابعة من الموسم الجديد "THE BITE"، والثامنة " THE BATTLE OF STARCOURT"، والتاسعة In the summer of 1985 والعاشرة the adventure continues.

وانضم مؤخراً للموسم الثالث ، شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس".

تدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.