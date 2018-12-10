شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠١٨ وش السعد..نجوم هوليوود جمعهم الزواج.. أشهرهم بريانكا شوبرا ونيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2018 الذى قارب على الانتهاء، العديد من اللحظات السعيدة لنجوم هوليود والتى لها علاقة بالحب والزواج، وأصبح هذا العام وش السعد عليهم، فمنهم من ارتبط بمن يحب ومنهم من خطب من أحب وأخيراً كان أشهرهم بريانكا شوبرا ونيك جوناس اللذان تزوجا منذ أيام قليلة، لذلك تعرف على مشاهير هوليوود الذىين وجدوا الحب عام 2018



ليدى جاجا وكريستيان كارينو

1.ليدى جاجا وكريستيان كارينو:

ارتدت النجمة العالمية ليدى جاجا خاتم الخطوبة العام الماض ولكنها لم تصرح بخطبتها للفنان الشهير كريستيان كارينو إلا هذا العام وهذا فى حوار خاص مع مجلة ELLE عندما قالت "خطيبى كريستيان".



العالمى ريتشارد جير واليخاندرا سيلفا

2.العالمى ريتشارد جير واليخاندرا سيلفا:

رغم فارق السن الكبير، تزوج الفنان العالمى ريتشارد جير من صديقته الأسبانية اليخاندرا سيلفا فى احتفال سرى فى شهر ابريل هذا العام وفاجىء بعدها العالم أجمع بزواجه، وفارق السن 33 عام.



جاستن بيبر وهايلي بالدوين

3.المطرب جاستن بيبر وزوجته هايلى بالدوين:

ارتبط الفنان العالمى المطرب جاستن بيبر بعارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين بعد أيام قليلة من فراق صديقته السابقة سيلينا جوميز، ولم يمر أسابيع إلا وأعلن الثنائى خطبتهما للعالم أجمع ويعيشان كالزوج والزوجة كما أعلنا وهذا كان بشهر سبتمبر الماضى.



نيك جوناس وبريانكا شوبرا

4.نيك جوناس وبريانكا شوبرا:

أما عن نجمى هوليوود وبوليوود نيك جوناس وبريانكا شوبرا، فخطبا سريعاً جداً ولم يمر سوى أسابيع قليلة إلا وأعلنا زواجهما فى حفل زفاف ملكى تحدث عليه العالم أجمع وبالرغم من فارق السن بينهما، فبريانكا تبلغ من العمر 36 عاما ونيك 26 عاما إلا أن حبهما شهد له العالم أجمع.