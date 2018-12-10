بالصور| مورجان فريمان يزور نيبال لدراسة ديانة هندية قديمة.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قرر النجم العالمي مورجان فريمان التوجه لمدينة نيبال الهندية من أجل دراسة ديانة الـ"جاينية"، ضمن الموسم الجديد من سلسلة برنامجه الشهير "The Story of God" والذي يتطرق خلاله لكشف العديد من التفاصيل الخاصة بالديانات المختلفة.

وعلى الرغم من بقاءه بعيداً عن الأضواء خلال الفترة الماضية بعد اتهامه بسوء السلوك الجنسي، ظهر مورجان وهو يأخذ عددًا من الدروس الخاصة بالتعاليم الدينية الهندية القديمة، حيث قام بتعلم الديانة من خلال مشاركته بأحد المراسم الخاصة بالديانة وتم إعطاءه فاكهة جوز الهند وخيط مقدس حول يده كرمز للطهر والمباركة.

والتقط فريمان العديد من الصور خلال تواجده هناك والتي ظهر خلالها وهو يؤدي عدد من الشعائر الدينية، وسط سعادة الحضور بتواجد النجم العالمي، ومن المقرر أن تعرض هذه الجلسة خلال الموسم الجديد من البرنامج والذي سيتم عرضه خلال العام المقبل، كما سيسلط البرنامج الضوء أيضا على عدد من التعاليم والثقافات الدينة حول العالم.

يذكر أن مورجان فريمان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والإثارة "Angel has Fallen"، وفيلم التشويق "The Poison Rose"، وفيلم الكوميديا "Cold Warriors" والمقرر عرضهم خلال العام المقبل.