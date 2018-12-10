مجدي أحمد علي يكشف سبب ظهوره بمشهدين في "ليل خارجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن قبوله المشاركة بمشهدين في فيلم "ليل خارجي"، يأتي كنوع من الدعم الصغير، لمخرج العمل أحمد عبدالله السيد.

وأضاف مجدي الذي قدم دور ضابط شرطة بالفيلم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أحمد مخرج جميل بعتز جدًا بيه، شايفه من أفضل الشبان اللي بيقدموا سينما مهمومة فعلًا بقضايا وطنهم بجدية شديدة، دون افتعال، وعنده درجة عالية من الصدق".

وتابع "عندما عرض عليّ المشاركة في الفيلم بمشهدين رحبت جدًا، فأنا أحب الوقوف إلى جوار أي تجربة شبابية حقيقية من النوع الذي يقدمه أحمد عبدالله السيد، أو هالة لطفي وهالة خليل وكاملة أبو ذكري، كلهم أولادي".

"ليل خارجي" سيناريو شريف الألفي، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، أحمد مالك، أحمد مجدي، إخراج أحمد عبدالله السيد.