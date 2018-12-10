هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة هيدي كرم، خطيبها المنتج عصام عبدالعزيز، بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وعلقت "هيدي" قائلة: "كل سنة وإنت طيب وسعيد ومرتاح البال ومحقق كل أحلامك اللي تستاهلها يا أجدع وأطيب قلب". واحتفلت هيدي كرم بخطبتها على المنتج عصام عبدالعزيز في أغسطس الماضي.

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