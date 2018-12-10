شاهد.. بدر الشعيبي يتغزل في بناته: كلهم جميلاتي

الفنان بدر الشعيبي وزوجته كتبت - إيمان محمد نشر الفنان السعودي بدر الشعيبي، صورة لأبنائه حور وفردوس من زوجته المحامية شوق البلوشي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "الشعيبي" على الصورة قائلًا "حور عين وفردوس عين.. الله يخليهم لي بناتي ودنيتي كلهم جميلاتي ما شاء الله". عين وفردوس عين.. الله يخليهم لي بناتي ودنيتي كلهم جميلاتي ما شاء الله". ويذكر أن الفنان بدر الشعيبي كان رزق أمس بنجلته الثانية فردوس وأسمها على اسم والدته الراحلة فردوس سالم الراشدة وفاءً لها.

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