تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

كتبت - إيمان محمد

يقدم البيت الفنى للمسرح عددا من العروض المسرحية لبعض الفرق الفنية على مسارح الدولة، منها، على المسرح القومي بالعتبة عرض "المعجنة"، وذلك في تمام التاسعة مساء.

العرض تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم إسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة و ديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.. أسعار التذاكر : ٣٠،٥٠،٧٠،١٠٠

بينما يعرض على مسرح السلام

بالقصر العيني "حدث في بلاد السعادة"، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.. أسعار التذاكر : ٢٠،٣٠،٥٠،٧٥،١٠٠جنيها.

العرض تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني ومن النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد

من لبنان ومجموعة من الشباب.

فيما يعرض بمرسى مطروح مسرحية "ولاد البلد" وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.. الدخول بالمجان، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبدالوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.