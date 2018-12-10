اليوم.. ابتهالات سلطان العارفين بساقية الصاوي

د فرقة سلطان العارفينكتبت-مي صادق
تستعد فرقة سلطان العارفين بقيادة المنشد أحمد سليمان، لإحياء حفل انشاد ديني، على مسرح النهر، بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يقدم "سليمان"، خلالالحفل، باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية.
يذكر أن فرقة سلطان العارفين، تكونت عام 1982م بقيادة المنشد والملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى
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