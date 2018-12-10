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اليوم.. ابتهالات سلطان العارفين بساقية الصاوي

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اليوم.. ابتهالات سلطان العارفين بساقية الصاويد فرقة سلطان العارفين
كتبت-مي صادق

تستعد فرقة سلطان العارفين بقيادة المنشد أحمد سليمان، لإحياء حفل انشاد ديني، على مسرح النهر، بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومن المقرر أن يقدم "سليمان"، خلال

الحفل، باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية.


يذكر أن فرقة سلطان العارفين، تكونت عام 1982م بقيادة المنشد والملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى

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الجمهورية العربية السورية، ونالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982، كما شاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى السوري وفى مهرجانات خارجية، وتتألف هذه الفرقة منذ تأسيسها من 9 أفراد بين كورال وإيقاعيين وقد نالت عدة جوائز بذلك.

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