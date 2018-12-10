كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:05 صباحاً -

مايا دياب وريما فقيه بالفستان عينه.. على من الأجمل؟

شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة جديدة لها التقطتها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات مؤخرا، إلاّ أن اللافت في الصورة هو الفستان الّذي ظهرت فيه دياب من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

وتبين أن هذا الفستان هو نفسه الّذي سبق وارتدته ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة من أصول لبنانية ​ريما فقيه​.