أصالة نصري تسخر من بطانة فستان رانيا يوسف.. شاهدوا كيف ردت الأخيرة عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:05 صباحاً -

أدلت المطربة السورية، أصالة نصري، بتصريح يحمل سخرية ضمنية من فستان الممثلة المصرية، رانيا يوسف، الذي تسبب في تعرضها لموجة واسعة من الهجوم والانتقادات.

وأطلت أصالة في الحفل الذي أحيته على مسرح الماركي، في منطقة التجمع الخامس، في العاصمة المصرية القاهرة، بفستان قالت عنه للجمهور: “هل الفستان شفاف.. فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا” وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم، وفقا لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

وقد ردت الفنانة رانيا يوسف على سخرية المطربة أصالة من فستانها، في حفلها الغنائي الأخير على مسرح الماركية بالتجمع الخامس، بعد أن قالت الأخيرة لجمهورها أنها أطلت عليهم بفستان غير شفاف ويحتوي على 6 بطانات.

وأجرت الفنانة رانيا يوسف مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية” وتحدث معها حول سخرية أصالة منها في الحفل، وردت قائلة: “علمت بما قالته ولكن لم أشاهد الفيديو بعد، وأنا أحبها جدا واحترمها وهي صديقتي وأعلم جيدا أنها لم تقصد الإساء بقولها ذلك، ولكنها فقط كانت تمزح وليس أكثر من ذلك، وعن نفسي أخذت الأمر بنيه سليمة وهذه طبيعتي دائما في التعامل مع الآخرين”.

وبالبحث عن حقيقة ما قالته الفنانة رانيا يوسف لتهدئة الرأى العام، خاصة فى ظل حالة الغضب الكبيرة بسبب هذا الظهور الغريب فى ختام فعاليات المهرجان، وجدنا أن كلامها عن “البطانة” غير صحيح وأنها حاولت التعامل بشكل مختلف مع حالة الغضب بأن الفستان له بطانة، لأنه بالبحث عن تصميم الفستان الذى يمكن الإطلاع عليه بكل سهولة نكتشف أنه بدون “بطانة” من الأساس”.