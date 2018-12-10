نادر الأتات يودع عام النجاحات بحفلين في لبنان

متابعة الخليج 365: يستقبل النجم اللبناني نادر الأتات العام الجديد بحفلين غنائيين يحييهما في لبنان من إنتاج وتنظيم علي الأتات.

الحفل الأوّل سيحييه نادر الأتات في مجمّع “إيدي ساندز” في منطقة جبيل اللبنانية ويجمعه بكل من الفنانين أدهم نابلسي وسعد رمضان.

أمّا الحفل الثاني فسيكون في فندق “كيمبنسكي” وسط العاصمة بيروت ويجمعه أيضًا بكل من أدهم وسعد ويشاركهم فيه الفنان مجد موصللي.

ومن المقرر أن يقدّم نادر الأتات خلال الحفلتين باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها “قلبي ع اليمين”، “بترقص عيوني” و”متل الشاطر”.

على صعيد آخر، يقف نادر الأتات خلال الأيام المقبلة أمام كاميرا المخرج اللبناني سعيد الماروق لتصوير أغنيته الجديدة على أن يبصر العمل النور مع بداية عام 2019 القادم.