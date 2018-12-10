قصي حاتم يطرح أغنية جديدة بعنوان “راحت الحنية” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، أغنية رومانسية كلاسيكية جديدة تحمل عنوان “راحت الحنية” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان نور الدين وتوزيع المايسترو حسام الدين، يتمحور موضوعها حول فقدان الحبيب، ويقدّمها قصي بشكل ملفت في الأداء والأسلوب الغنائي للأغنية العراقية الكلاسيكية الحديثة.

على صعيد آخر، يستعد قصي حاتم لإحياء ليلة رأس السنة في مدينة أربيل بشمال العراق، كما ويواصل العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيعلن عن تفاصيلها في الوقت المناسب لذلك.

لمشاهدة فيديو أغنية “راحت الحنية”: