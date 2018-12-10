شاهد.. ماذا قالت ريهام سعيد عن عضلات بطن محمد صلاح؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:45 صباحاً -

ريهام سعيد ومحمد صلاح

أشادت الإعلامية ريهام سعيد – مقدمة برنامج “صبايا” – بعضلات بطن النجم المصري محمد صلاح .

وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة “الحياة” : “شوفتوا صورة محمد صلاح وهو متصور بدون تيشيرت وعضلات بطنه مقسمة؟ .. ياريت تدوروا لنا على الصورة دي يا جماعة .. ماشي تمام دة جيم .. إن الواحد يبقى رفيّع ومقسم جسمه .. لكن اللي تلاقيه نافخ دة وأول ما تلاقي عرق ضارب في دراعه تعرف على طول إنه بيحقن موضعي “.

وأضافت: “الحقن دي بتعصب جدًا لأنك لو مبتتمرنش بنفس القدر من الطاقة اللي بتديهالك الحاجات دي فبيبقى عندك كمية غضب وعصبية شديدة من جواه”.