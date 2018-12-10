نانسي عجرم تحتفل مع محبيها بهذه المناسبة

شكرت النجمة نانسي عجرم جمهورها بعد ان تخطى كليب اغنيتها الجديدة “بدنا نولّع الجو” حاجز الـ 20 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الاغنية كتب كلماتها سمير نخلة، لحنها جوزيف جحا ووزعها باسم رزق وصورتها نانسي على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج سمير سرياني.

الاغنية تحقق نجاحاً منذ اللحظة الاولى لطرحها خاصة انها نشرت الفرحة والبهجة والكليب مليء بالطاقة الايجابية، والجمهور يرقص على انغامها في الحفلات والسهرات. ورواد الانترنت يتداولها بشكل كبير على مواقع التواصل.

ونشرت نانسي على حسابها على انستغرام صورة شكرت من خلالها جمهورها على تخطي الاغنية 20 مليون مشاهدة.

نذكر ان آخر حفلات نانسي جولة فنية في اوروبا واميركا حيث احيت سلسلة من الحفلات تكللت جميعها بالنجاح، اضافة الى حفلة فنية في الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح “دبي مول”، ضمن فعاليات ختام أمسيات Vogue Loves Fashion Avenue .

نشير ان نانسي سبق ان صورت كليب “الحب زي الوتر” مع المخرجة ليلى كنعان الا انها لم تكشف النقاب عنه حتى الساعة.