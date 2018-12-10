شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور مشاهد أكشن ومطاردات فى عزبة المسلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، ضمن مشاهد الأكشن والمطاردات فى عزبة المسلمى ويستمر التصوير لمدة يومين فى نفس الديكور وبعدها يستكمل مشاهد المطاردات فى شوارع القاهرة.

وكان قد صور النجم محمد إمام عددًا من مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، داخل متحف فى القناطر الخيرية، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.