الفنانة كوكي توضح طبيعة دورها في فيلم "ورد مسموم"

أعربت الفنانة كوكي، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب عرض فيلم "ورد مسموم", والذي يشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين مشيرة إلي أن الفيلم يحمل العديد من الرسائل الهادفة للجمهور وتتمني أن يفوز بأحد جوائز مسابقة آفاق السينما العربية.

وأعلنت كوكي في تصريح خاص لـ"لايف ستايل " أنها تعرضت للإجهاد والإرهاق الشديد خلال تصوير أحداث الفيلم بخاصة أنه كان يتم التصوير في أماكن متعددة ما بين المصابغ والجلود مؤكدة أنه بمجرد عرض الفيلم ومشاهدة ردود الأفعال الرائعة ونجاحه أنساها كل هذا الإجهاد والتعب.

يشار إلي أن فيلم " ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشطي بعنوان "ورود سامة لصقر" ويشارك في بطولته كوكي، إبراهيم النجاري، صفاء الطوخي بجانب ظهور خاص لمحمود حميدة.

والفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك، إذ تشارك في إنتاجه شركات البطريق وريد ستار من مصر و haut les mains productions من فرنسا، وحصل على دعم من عدة جهات سينمائية، وتدور أحداث الفيلم حول (صقر) الذي يريد الفرار من حي المدابغ الذي يعيش ويعمل فيه بمصر، إلا أن أخته تحية تريد منعه من السفر بأي ثمن، وتعمل الأخت كمنظفة مراحيض في مركز تجاري فيما يعمل الأخ في ورشة دباغة .