أحمد حاتم يؤكّد أن "قصة حب" سيحمل العديد من المفاجآت للجمهور

القاهرة _ سارة عبد الستار
أبدى الفنان أحمد حاتم سعادته بسبب اقتراب طرح فيلم " قصة حب" الذي يقوم ببطولته في دور العرض السينمائي.
وقال حاتم لـ"لايف ستايل":فيلم "قصة حب" سيُعيد أفلام الرومانسية القديمة من جديد، الرومانسية التي نفتقدها جميعًا، وهذا أكثر ما جذبني له.
وكشف طبيعة دوره في العمل قائلًا: أقوم بدور شاب تربطه علاقة عاطفية بالفتاة التي تجسّد دورها الفنانة هنا الزاهد لكن للأسف يتعرضان للعديد من الصعوبات لعدم تكافؤ ظروفهم الاجتماعية والمادية ، بالإضافة إلى تعرّضه لحادث يفقد من خلاله بصره مما يؤثر نفسيًا عليه.
يذكر أن "قصة حب" بطولة أحمد حاتم و هنا الزاهد، ياسر الطوبجي وعدد من الفنانين الشباب ومن تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.
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