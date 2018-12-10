أحمد حاتم يؤكّد أن "قصة حب" سيحمل العديد من المفاجآت للجمهور

أبدى الفنان أحمد حاتم سعادته بسبب اقتراب طرح فيلم " قصة حب" الذي يقوم ببطولته في دور العرض السينمائي.

وقال حاتم لـ"لايف ستايل":فيلم "قصة حب" سيُعيد أفلام الرومانسية القديمة من جديد، الرومانسية التي نفتقدها جميعًا، وهذا أكثر ما جذبني له.

وكشف طبيعة دوره في العمل قائلًا: أقوم بدور شاب تربطه علاقة عاطفية بالفتاة التي تجسّد دورها الفنانة هنا الزاهد لكن للأسف يتعرضان للعديد من الصعوبات لعدم تكافؤ ظروفهم الاجتماعية والمادية ، بالإضافة إلى تعرّضه لحادث يفقد من خلاله بصره مما يؤثر نفسيًا عليه.

يذكر أن "قصة حب" بطولة أحمد حاتم و هنا الزاهد، ياسر الطوبجي وعدد من الفنانين الشباب ومن تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.