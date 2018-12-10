شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تصور فيلم "سبع البرومبا" مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة جميلة عوض تصوير مشاهدها فى فيلم "سبع البرومبا" – اسم مؤقت – باستديو مصر، حيث تقدم فى العمل دور البطولة النسائية أمام الفنان رامز حسبما صرحت لـ"الخليج 365"، مشيرة إلى أن أنها انجذبت للعمل بسبب قصته المليئة بالأحداث والمفاجآت الكوميدية.

فيلم "سبع البرومبا" يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ومن المقرر طرحه بالسينمات فى أول شهر فبراير المقبل للمنافسة فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى الذى يتواجد فيه رامر بأفلامه دائمًا.

وتنتظر جميلة طرح فيلمها الجديد "الضيف" فى السينمات المصرية خلال الفترة المقبلة بعد عرضه فى مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائى فى إستونيا وحصوله على جائزة الجمهور، والفيلم تأليف ابراهيم عيسى وإخراج هادى الباجورى وبطولةخالد الصاوى وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمين ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح كضيوف شرف الفيلم.